Грузооборот каспийских портов РФ в январе сократился на 26%

Морские порты Каспийского бассейна в январе 2026 года перевалили всего 5 тыс. т грузов, что на 26,7% меньше, чем годом ранее. Сухие грузы просели особенно сильно — до 3 тыс. т с падением на 38,4%, наливные остались на уровне 2 тыс. т без изменений. Ассоциация морских торговых портов сообщила эти данные, подчеркнув продолжающийся спад в регионе.

Порт Махачкала выделяется на общем фоне: он увеличил грузооборот на 1,4% до 3 тыс. т, перехватив часть потоков. Астрахань, напротив, потеряла 37% объема, тоже выйдя на 3 тыс. т из-за сокращения сухих грузов и экспорта в Иран и Центральную Азию.

В целом российские морские порты в январе снизили перевалку на 7% до 66,9 млн т. Сухогрузы упали до 31 млн т (-10,4%): уголь — 13,6 млн т (-11,2%), зерно — 3,4 млн т (-14,5%), контейнеры — 4,1 млн т (-10,9%), удобрения — 3,8 млн т (-3,3%), чермет — 1,7 млн т (-20,9%). Руда выросла до 1,1 млн т (+7%), паромы — до 8 тыс. т (+37,9%).

Тренд на падение тянется с 2025 года. За первые четыре месяца того года каспийские порты обработали 2,2 млн т (-33,9%), сухие грузы рухнули на 49,5% до 1,2 млн т, наливные выросли на 8,8% до 1 млн т. Астрахань к концу 2025-го сократила годовой грузооборот на 5%, Махачкала справилась лучше. Падение сухих грузов связывают с низким спросом на зерно и металлы на Ближнем Востоке, конкуренцией черноморских портов и снижением уровня Каспия, которое ограничивает осадку судов.

Экспортеры переключаются на железную дорогу и соседние порты из-за мелководья и высоких тарифов. Каспий рискует окончательно стать второстепенным коридором без дноуглубления и обновления флота. Российские порты в целом держатся стабильнее, но каспийский спад в четыре раза превышает общий, что может говорить о формировании нового тренда и переориентации логистики.

Станислав Маслаков