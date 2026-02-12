Прокуратура проверит как ребенок ушел из детского сада в Нижнем Тагиле

Прокуратура проводит проверку в детском саду Нижнего Тагила на улице Тагилстроевской после того, как шестилетний ребенок самостоятельно покинул учреждение, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 5 февраля. Согласно данным, шестилетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из детского сада. Воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение ребенка в детском саду и на момент ухода несовершеннолетнего находилась в группе. Ребенок дошел до своего дома, где его обнаружил отец. При этом руководство учреждения не сообщило об инциденте в правоохранительные органы.

В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. «По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге трехлетний ребенок самостоятельно покинул учреждение во время «тихого часа».

Полина Бабинцева