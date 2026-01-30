Прокуратура проверит как трехлетний мальчик ушел из детсада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в частном детском саду на ул. Академика Парина после того, как трехлетний ребенок самостоятельно покинул учреждение во время «тихого часа».

Инцидент произошел 28 января в Академическом районе. По данным прокуратуры, воспитатель не проконтролировала присутствие ребенка в детском саду и в момент «побега» отсутствовала в помещении, где находились дети. Мальчик оделся и ушел из сада самостоятельно, добрался до дома и был найден соседями в подъезде.

Руководство детского сада не сообщило об инциденте в правоохранительные органы. В ходе проверки будет оценена деятельность сотрудников детского сада с точки зрения соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что 30 января в Академическом районе Екатеринбурга воспитатели частного детского сада оставили без надзора на улице малолетнюю воспитанницу. Девочку обнаружила и доставила обратно в сад местная жительница.

Полина Бабинцева