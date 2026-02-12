Итальянская горнолыжницы Бриньоне взяла золото в супергиганте, Плешкова — 19-я

Горнолыжница Федерика Бриньоне завоевала золотую медаль Олимпийских игр в дисциплине супергигант. Итальянка показала время 1 минута 23,41 секунды.

Второе место заняла француженка Роман Мирадоли, отставание которой составило 0,41 секунды. Бронзовым призером стала австрийка Корнелия Хюттер (+0,52). Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место. Она показала результат 1 минута 26,32 секунды.

35-летняя Федерика Бриньоне впервые стала победительницей Олимпиады. На Играх-2018 итальянка взяла бронзу в гигантском слаломе, через четыре года — завоевала серебро в той же дисциплине и стала третьей в комбинации.

Таисия Орлова