Путин поручил закрепить в законе понятие «стажер»

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, которое прошло 25 декабря.

Господин Путин поручил закрепить определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и адаптации к трудовой деятельности. Срок исполнения поручения — 15 июля.

Среди других поручений президента:

утвердить к 1 июля концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян;

включать в дипломы о среднем профессиональном образовании подробные сведения о результатах участия в конкурсах;

разработать реестры видов профессий и профессиональных стандартов;

подготовить проведение курсов по информбезопасности, использованию информационных технологий и искусственного интеллекта;

конкретизировать меры поддержки обучающихся на целевом обучении.

Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании «среднего профессионального образования». В декабре в правительстве выступали за то, чтобы сменить название на «специальное профессиональное образование».