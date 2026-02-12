Путин поручил переименовать понятие среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании «среднего профессиональное образование» (СПО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования»,— указано в поручении. Доклад по проекту президенту должны предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Вопрос изменения названия СПО обсуждался на заседании Госсовета в декабре. В правительстве отмечали, что среднее профессиональное образование не хуже некоторых вариантов высшего образования, и выступали за то, чтобы переименовать его в «специальное профессиональное образование».

По программам СПО подготавливают квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение проходит в колледжах и техникумах. Получить среднее профильное образование могут выпускники 9-х классов с аттестатом об окончании основного общего образования или выпускники старшей школы с аттестатом об окончании среднего общего образования.