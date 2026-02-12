Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули олимпийскую аккредитацию

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотрела решение об отзыве аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он сможет присутствовать на различных мероприятиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на недопуск до соревнований.

Ранее организация объявила о дисквалификации Владислава Гераскевича из-за несоблюдения положения олимпийской хартии. Он не был допущен до состязаний из-за шлема с изображениями погибших в ходе СВО украинских спортсменов.

Решение было изменено после обращения президента МОК Кирсти Ковентри. Она обратилась к дисциплинарной комиссии «в порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом».

Прежде уже встречавшаяся с Владиславом Гераскевичем (тогда компромисс, позволивший бы украинцу принять участие в олимпийском турнире найти не удалось) глава комитета вновь говорила со спортсменом. «Я посчитала очень важным прийти и поговорить с ним лично, — заявила госпожа Ковентри. — Никто не оспаривает посыл. Этот посыл очень силен. Дело не в сообщении, а буквально в правилах и положениях. В данном случае мы должны обеспечить безопасную среду для всех на соревновательной площадке. К сожалению, это означает, что никакие сообщения не допускаются». Кирсти Ковентри отметила, что общалась с Гераскевичем «не как президент», а «как спортсмен».

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все