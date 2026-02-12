Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули олимпийскую аккредитацию

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотрела решение об отзыве аккредитации украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он сможет присутствовать на различных мероприятиях Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на недопуск до соревнований.

Ранее организация объявила о дисквалификации Владислава Гераскевича из-за несоблюдения положения олимпийской хартии. Он не был допущен до состязаний из-за шлема с изображениями погибших в ходе СВО украинских спортсменов.

Решение было изменено после обращения президента МОК Кирсти Ковентри. Она обратилась к дисциплинарной комиссии «в порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом».

Прежде уже встречавшаяся с Владиславом Гераскевичем (тогда компромисс, позволивший бы украинцу принять участие в олимпийском турнире найти не удалось) глава комитета вновь говорила со спортсменом. «Я посчитала очень важным прийти и поговорить с ним лично, — заявила госпожа Ковентри. — Никто не оспаривает посыл. Этот посыл очень силен. Дело не в сообщении, а буквально в правилах и положениях. В данном случае мы должны обеспечить безопасную среду для всех на соревновательной площадке. К сожалению, это означает, что никакие сообщения не допускаются». Кирсти Ковентри отметила, что общалась с Гераскевичем «не как президент», а «как спортсмен».

Арнольд Кабанов