«Промышленный образец стоил вчетверо дороже автомобиля»

Кому война, а американскому инженеру Перси Спенсеру — мать родна. Во время Второй мировой он работал в компании Raytheon над созданием радаров для нужд ПВО. Но война закончилась, и компании пришлось искать способы применить свой опыт в мирных целях. Спенсер подсуетился первым, вспомнив о нагревательных возможностях СВЧ-излучения. Уже в октябре 1945-го он получил патент на микроволновую печь. Промышленный образец появился два года спустя. Он стоил вчетверо дороже автомобиля, не уступал ему по весу и был высотой с рослого мужчину, но все же нашел применение в авиакомпаниях, ресторанах и солдатских столовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Духовка General Electric, преобразующая бытовой электрический ток в микроволны сверхвысокой частоты

Фото: Getty Images Духовка General Electric, преобразующая бытовой электрический ток в микроволны сверхвысокой частоты

Фото: Getty Images

Лишь в 1962 году компания Sharp выпустила на рынок печь, подходящую для домашней кухни как по размеру, так и по цене. СССР, увы, отстал на пару-тройку десятилетий. Зато советский фантаст Владимир Владко в повести «Чудесный генератор» описал приготовление пищи микроволнами еще в 1934-м. Культура тоже согревает душу.

Павел Шинский