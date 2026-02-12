77 воронежских военных вернулись из украинского плена в 2025 году

С начала СВО из украинского плена вернулись 105 бойцов из Воронежской области. Из них 77 были освобождены в 2025 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Те, кого до настоящего времени вернуть не удалось, тоже не выпадают из поля зрения. Периодически организуется сбор посылок, писем, открыток, рисунков от родственников военнопленных. Продолжаем работу по выяснению судьбы каждого нашего земляка, помощи его близким»,— отметил уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев.

За прошлый год в адрес уполномоченного поступило 662 обращения от членов семей военнослужащих. Заявители поднимали вопросы возвращения из плена, демобилизации, социальных гарантий, а также предоставления денежного довольствия, медицинской, психолого-терапевтической и юридической помощи. Речь также шла о прохождении военно-врачебной комиссии и реабилитации. Для решения этих задач организовано взаимодействие с региональным филиалом госфонда «Защитники Отечества».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о возвращении из украинского плена троих воронежских военных.

Кабира Гасанова