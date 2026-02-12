Роспатент: регионы Северного Кавказа активизировали инновации

Республики Северного Кавказа показали неоднородную динамику в сфере интеллектуальной собственности в 2024-2025 годах. Дагестан нарастил число заявок на товарные знаки с 909 до 1124, Карачаево-Черкесия более чем удвоила активность по изобретениям, а Северная Осетия подала на 19 заявок на изобретения больше. Об этом сообщила «Ъ-Кавказ» пресс-служба Роспатента.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным (анализ статистики по заявкам планируется завершить к концу марта), Дагестан удвоил количество заявок на полезные модели с 10 до 20, однако заявки на изобретения сократились с 98 до 69. По промышленным образцам также произошел спад с 10 до 4 заявок.

Бизнес-сообщество республики значительно активизировалось в сфере средств индивидуализации. Число заявок на торговые марки возросло с 909 до 1124. Дагестанские предприниматели зарегистрировали 621 товарный знак, что превышает результат 2024 года на 208 единиц (+50%).

Карачаево-Черкесия продемонстрировала значительный рост активности по изобретениям: число обращений выросло с 5 до 12. Однако по полезным моделям произошло снижение с 11 до 8 заявок. Республика получила 3 патента на изобретения и 4 на полезные модели, тогда как годом ранее было выдано 8 патентов на изобретения и ни одного на полезные модели.

Регистрация торговых марок в регионе увеличилась приблизительно на 40 единиц со 118 до 158. Заявительская активность сохранилась на уровне 226 обращений.

Более высокие результаты продемонстрировала Северная Осетия-Алания. Местные разработчики направили в Роспатент 70 заявок на изобретения, 12 на полезные модели и 22 на промышленные образцы. В 2024 году эти цифры составляли 51, 13 и 8 соответственно. Ведомство выдало 38 патентов на изобретения, 6 на полезные модели и 5 на промышленные образцы.

Предприниматели республики подали на 26 заявок больше на торговые марки (всего 276), а число регистраций возросло на 77 до 180.

В Кабардино-Балкарии отмечается спад заявительской деятельности по изобретениям: с 107 заявок в 2024 году до 54 в 2025-м. Выдано 59 патентов на изобретения против 80 в предыдущем периоде. По полезным моделям поступило 11 заявок, выдано 3 патента.

Активность предпринимателей по регистрации брендов выросла с 191 до 220 заявок. Число выданных охранных свидетельств увеличилось со 100 до 127.

Тат Гаспарян