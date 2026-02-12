На 26% за месяц снизилось число выданных кредитных карт в Удмуртии

Количество новых выданных в Удмуртии кредитных карт в январе 2026 года снизилось на 26,3% в сравнении с декабрем 2025-го. Так, было выдано 9,7 тыс. «кредиток». Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В январе 2026 года число выданных новых кредитных карт впервые за долгое время упало ниже уровня в 1 млн штук (суммарно по всей России.— “Ъ-Удмуртия”). Помимо сезонного фактора, это также свидетельствует о том, что аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по стране было выдано 0,94 млн новых кредитных карт. Сокращение в сравнении с прошлым месяцем составило 26,3%, а год к году наблюдается снижение 13,1%. «Это наименьший показатель выдачи кредиток с 2024 года»,— заключили эксперты бюро.

Напомним, в январе 2026 года в Удмуртии также на 15% снизилась выдача потребкредитов в сравнении с декабрем 2025-го. Сообщается, что такое сокращение — часть более широкой тенденции на рынке потребительского кредитования из-за ухудшения качества заявителей и снижения спроса на кредиты.

Владислав Галичанин