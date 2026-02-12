Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель продлил контракт до 2028 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Прежний контракт 52-летнего немецкого специалиста был рассчитан до конца чемпионата мира, который ближайшим летом примут США, Канада и Мексика.

Таким образом, Томас Тухель, занимающий пост с начала 2025 года, будет возглавлять команду и на чемпионате Европы 2028 года. Он станет для англичан домашним (помимо Англии, матчи примут Шотландия, Уэльс и Ирландия).

В должности главного тренера сборной Англии немец провел десять матчей, из которых девять выиграл. Команда напрямую квалифицировалась на мировое первенство. Ее соперниками по группе станут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

Ранее Томас Тухель работал только в клубах. С мюнхенской «Баварией» немец стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23. С лондонским «Челси» он в 2021 году выиграл Лигу чемпионов — главный европейский клубный турнир. С ПСЖ — дважды брал чемпионат Франции и один раз вышел в финал престижнейшего еврокубка.

Арнольд Кабанов