ВТБ разместит однодневные биржевые облигации на 100 млрд рублей

ВТБ (MOEX: VTBR) 12 февраля разместит однодневные биржевые облигации серии КС-4-1140 объемом 100 млрд руб., следует из сообщения банка. Цена размещения составила 99,9591% от номинала.

Указанная цена соответствует доходности к погашению 14,93% годовых. Период сбора заявок установлен с 16:00 до 16:30.

Дисконтные бумаги размещены по открытой подписке по четвертой программе биржевых однодневных бондов серии КС-4 объемом до 90 трлн руб. Номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Пилотную программу краткосрочных бумаг на 5 трлн руб. банк утвердил в сентябре 2016 года. Дебютный выпуск серии КС-1-1 состоялся 24 октября 2016 года, после чего банк стал выходить на рынок каждый рабочий день. Он оставляет за собой право приостанавливать размещение.