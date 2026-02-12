Ставропольский «Югхимпром» попал под наблюдение из-за долгов на 162 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении производителя пластмасс и синтетических смол «Югхимпром» из Лермонтова из-за долгов перед бюджетом на 162,4 млн руб. Банкротство инициировала региональная налоговая служба.

Временным управляющим предприятием назначен Константин Мазикин, член Ассоциации РСОПАУ.

Основанием для обращения в суд стала просроченная свыше трех месяцев задолженность компании перед бюджетом и внебюджетными фондами. Изначально сумма требований составляла 220,2 млн руб., однако к моменту судебного заседания налоговое ведомство скорректировало ее до 162,4 млн руб. В структуру долга входят основная сумма 105,2 млн руб., пени 47,1 млн руб. и штрафы 10 млн руб.

Требования налоговой службы включили в реестр кредиторов: 2,5 млн руб. по страховым взносам отнесли ко второй очереди, остальные 159,8 млн руб. — к третьей очереди.

Согласно определению суда, задолженность образовалась из-за неуплаты сумм, доначисленных по итогам выездной налоговой проверки, а также обязательств по налогам на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, страховые взносы за 2023-2024 годы и первый квартал 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югхимпром» зарегистрировано в Лермонтове в 2016 году. Основная специализация — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Учредитель — Сергей Епископосян. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,3 млрд руб., прибыль — 146 млн руб.

В состав имущества ООО «Югхимпром» входят два земельных участка, семь объектов недвижимости, два автопогрузчика и 14 транспортных средств.

Предприятие занимает ведущие позиции на рынке полимерных ЭВА-композиций и с 2016 года поставляет производителям сырье. Завод выпускает различную продукцию из синтетического материала, включая подложки под ламинат, коврики и маты. Также организация изготавливает компаунд для обувной промышленности.

Тат Гаспарян