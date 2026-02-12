Налоги увязли в смолах

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ставропольской компании «Югхимпром», которая производит пластмассы и синтетические смолы, из-за долгов перед бюджетом на сумму свыше 162 млн руб. Банкротство инициировала налоговая служба. В октябре 2025 года учредителя предприятия Сергея Епископосяна оштрафовали на 500 тыс. руб. за сокрытие доходов в размере 118 млн руб. По оценкам экспертов, компания может избежать банкротства благодаря устойчивым финансовым показателям. Однако полученный штраф создает основания для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.



Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Югхимпром» из Лермонтова. С заявлением о признании компании банкротом в суд обратилось УФНС региона. Временным управляющим назначен член Ассоциации РСОПАУ Константин Мазикин, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием для обращения в суд стала просроченная свыше трех месяцев задолженность компании перед бюджетом и внебюджетными фондами на общую сумму 220,2 млн руб. К моменту судебного заседания налоговое ведомство уточнило свои требования до 162,4 млн руб. В эту сумму вошли основной долг — 105,2 млн руб., пени — 47,1 млн руб. и штрафы — 10 млн руб. Требования налоговой службы включены в реестр кредиторов: 2,5 млн руб. по страховым взносам — во вторую очередь, остальные 159,8 млн руб. — в третью очередь.

Согласно определению суда, долги образовались из-за неуплаты сумм, доначисленных по итогам выездной налоговой проверки, а также обязательств по налогам (на прибыль, имущество, земельный и транспортный), страховым взносам за 2023-2024 годы и первый квартал 2025-го.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югхимпром» зарегистрировано в Лермонтове в 2016 году. Основная специализация — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Учредитель — Сергей Епископосян. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,3 млрд руб., прибыль — 146 млн руб.

К имуществу ООО «Югхимпром» относятся два земельных участка, семь объектов недвижимости, два автопогрузчика и 14 транспортных средств.

ООО «Югхимпром» занимает ведущие позиции на рынке полимерных ЭВА-композиций, с 2016 года организация поставляет производителям сырье. Завод выпускает различную продукцию из синтетического материала. В ассортименте — подложки под ламинат, коврики и маты. Также предприятие изготавливает компаунд, который применяется в обувной промышленности, указано на сайте компании.

Получить комментарий от предприятия не удалось, так как указанные на официальном сайте телефонные номера оказались недоступными.

В октябре 2025 года Лермонтовский горсуд оштрафовал на 500 тыс. руб. гендиректора ООО «Югхимпром» Сергея Епископосяна за умышленное сокрытие от налоговой службы 118 млн руб. Согласно материалам дела, с 5 сентября 2024 года по 7 апреля 2025-го господин Епископосян, зная о долгах компании и принятых ФНС обеспечительных мерах, намеренно скрыл от службы средства организации. Руководитель подписал распоряжения о переводе с банковских счетов ООО «Мануфактура» (64,8 млн руб.) и ООО «Гранд Тур Логистик» (82,1 млн руб.) третьим лицам, минуя расчетные счета компании «Югхимпром».

Суд квалифицировал действия бизнесмена по ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ — сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере. Сергей Епископосян полностью признал свою вину.

По мнению генерального директора компании «Юрэнергоконсалт» Юрия Тюрина, у предприятия есть несколько преимуществ для выхода из ситуации. «Предприятие, судя по финансовым показателям, не является убыточным, банкротом, который не в состоянии вести деятельность. Это компания с хорошим оборотом, попавшая в долговую ловушку именно из-за накопленной налоговой задолженности»,— подчеркнул эксперт.

Для выхода из банкротной процедуры предприятие имеет несколько вариантов, пояснил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Третьи лица могут погасить требования государственных органов по обязательным платежам. Альтернативным способом является заключение мирового соглашения с согласия налогового ведомства. Компания или третьи стороны смогут выплачивать задолженность частями на основании предоставленной рассрочки. Утверждение судом такого соглашения приведет к прекращению дела о несостоятельности.

«Штраф в размере 500 тыс. руб., наложенный на генерального директора компании, носит персональный характер и не затронет ход банкротного производства»,— уверен Олег Пермяков.

Юрий Тюрин заметил, что вступивший в силу приговор Лермонтовского городского суда создает иные последствия. Установленный факт умышленного сокрытия от взыскания 118 млн руб. формирует доказательственную базу для привлечения Сергея Епископосяна к субсидиарной ответственности по долгам предприятия перед бюджетом.

Тат Гаспарян