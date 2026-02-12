Тренер финской сборной по прыжкам с трамплина за пьянство отстранен от Олимпиады

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игор Медвед покинул Олимпиаду в Италии и «был отправлен домой» в связи с нарушением внутренних правил, «связанным с употреблением алкоголя». Об этом сообщила пресс-служба национального олимпийского комитета.

«Мы относимся к правилам внутреннего распорядка серьезно, поэтому отреагировали незамедлительно», — сообщил глава организации Янне Ханнинен. В релизе комитета поведение Игора Медведа было признано «антисоциальным». Тренер принес извинения за «совершенную ошибку» и выразил надежду, что команда «сосредоточится на соревновании и продолжит работать».

По данным газеты Helsinki Times, инцидент произошел в среду, 11 февраля. Уточняется, что господин Медвед допустил нарушение кодекса «в нерабочее время». Подробнее ситуация будет рассмотрена после Олимпиады, сказала исполнительный директор федерации лыжного спорта Финляндии Марлина Валтасола (именно эта структура является работодателем тренера). «Сейчас мы хотим уделить внимание безопасности спортсменов и успокоить команду», — заявила она.

Исполнять обязанности лишенного аккредитации Игора Медведа будет Лассе Мойланен. Помогать ему станет Осси-Пекка Валта, работающий с женской сборной.

Арнольд Кабанов