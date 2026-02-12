Томский завод «Деревенское молочко» сменил гендиректора

Владелец томского холдинга «Молоко» Кирилл Новожилов 11 февраля официально вступил в должность генерального директора ООО «Деревенское молочко», сменив на этом посту Владимира Куделю. Соответствующие изменения указаны в ЕГРЮЛ. Владимир Куделя возглавлял предприятие с февраля 2023 года.

ООО «Деревенское молочко» вошло в холдинг «Молоко» в марте 2023 года. Ранее, по данным «СПАРК-Интерфакс», 99,97% в компании принадлежали тюменскому ООО «Актив», еще 0,03% – АО «Финансовый центр». Завод занимается производством молока и сливок. Выручка компании в 2024 году составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль – 12 млн руб. Проектная мощность предприятия — 180 тонн молока-сырья в сутки. По данным сайта компании, она занимает 55% рынка в регионе.

В холдинге «Молоко» (зарегистрирован в сентябре 2022 года) основная доля принадлежит ООО «ХМ-Инвест» (64%, бенефициар Кирилл Новожилов). Также в составе собственников – учредитель АО «Финансовый центр» Светлана Хисматуллина (26%) и Андрей Касаткин (10%).

Лолита Белова