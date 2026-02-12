Суд ждет трех безбилетников, избивших водителя автобуса в Барнауле

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Барнаула, избивших водителя автобуса. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Антошкина.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года на Северо-Западной улице Барнаула. По версии следствия, обвиняемые вышли на остановке, не рассчитавшись за проезд. Когда водитель попросил произвести оплату, безбилетники избили его на глазах пассажиров и прохожих. Один из злоумышленников применил к водителю удушающий прием, после которого тот потерял сознание.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), ход расследования поставил на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман.

Илья Николаев