Чистая прибыль «дочки» КамАЗа из Белебея сократилась в 3 тысячи раз

По итогам 2025 года выручка АО «Белебеевский завод "Автонормаль"» (БелЗАН, входит в контур группы КамАЗ) составила 6,2 млрд руб., за год она уменьшилась почти на 1,5 млрд руб. Чистая прибыль «Автонормали» снизилась с 343 млн до 107 тыс. руб. Бухгалтерская отчетность и отчет о финансовых результатах компания опубликовала на портале раскрытия корпоративной информации.

Стоимость чистых активов БелЗАНа уменьшилась с 1,48 млрд до 1,31 млрд руб. Основные средства на 112,8 млн руб. находятся в залоге у ООО «РТ-Капитал», долгосрочные обязательства перед которым превышают 1,1 млрд руб.

Себестоимость продаж предприятия сократилась с 6,4 млрд до 5,3 млрд руб., расходы на оплату труда — с 1,86 млн до 1,76 млн руб. Среднесписочное количество работников за год почти не изменилось и составило около 2,7 тыс. человек.

Также в отчете говорится, что в октябре 2025 года организация получила из бюджета Башкирии около 73,2 млн руб. на организацию временных работ. Осенью министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в интервью «Ъ-Уфа» называла БелЗАН в числе предприятий, в котором имеются работники под риском увольнения.

АО «Белебеевский завод "Автонормаль"» производит крепеж для автомобильной промышленности, а также занимается очисткой сточных вод на очистных сооружениях Белебея и Белебеевского района. Уставный капитал предприятия составляет около 360,4 млн руб.

Идэль Гумеров