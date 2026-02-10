Жители Самарской области пожаловались губернатору на рост тарифов ЖКХ

Жители Самарской области опубликовали на странице губернатора Вячеслава Федорищева в соцсетях комментарии, в которых возмутились ростом тарифов ЖКХ в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Слов нормальных не осталось, одни маты! За что же так издеваться над людьми, особенно над пенсионерами? Пенсия 24 тысячи, квитанции за январь — 12 тысяч! Это что — прорыв? Как нам жить? На что жить?»,— говорится в одном из сообщений.

Представители регионального комитета ценового и тарифного регулирования ответили автору сообщения, что тарифы ЖКХ в обязательном порядке ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития Самарской области на следующий год и плановый период, который разрабатывает минэкономразвития России. Чиновники отметили, что такая тенденция наблюдается по всей стране.

Другой житель региона возмутился в комментарии на странице Вячеслава Федорищева ростом тарифа на капремонт (на 38%), уточнив, что президент России обещал увеличение только на 1,7%. Представители профильного комитета пояснили, что «повышение размера взносов является первым за последние два года и рассчитывалось согласно методическим рекомендациям минстроя РФ на основе трех параметров: оценки общей потребности в средствах на капремонт, доступности минимального размера взноса для граждан, достаточности средств для выполнения региональной программы, исходя из устанавливаемого минимального размера взноса».

С 1 января 2026 года в Самарской области произошло повышение отдельных видов тарифов на коммунальные услуги на 1,7% (тех, которые облагаются НДС). Основная индексация тарифов запланирована на 1 октября 2026 года, ее величина будет скорректирована отдельно для каждого муниципалитета. В частности, для жителей Самары, дома которых обслуживает компания «Т Плюс», предельный уровень роста цены на тепловую энергию (показатель устанавливает максимальную планку, выше которой не может применяться стоимость Гкал в ценовых зонах теплоснабжения) составит до 5 613–5 618 руб. (на 13,2% больше, чем в конце 2025 года). Что же касается платы за капремонт в регионе, для МКД высотой до пяти этажей взнос за эту услугу вырос до 11,93 руб., а для МКД этажностью шесть этажей и выше — до 13,73 руб.

Георгий Портнов