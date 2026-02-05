Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Сочи» на сборах в Турции

Товарищеский матч между «Факелом» и «Сочи», завершивший второй тренировочный сбор в Турции, окончился с ничейным результатом 2:2. Игра прошла в Белеке в формате трех таймов по 40 минут. У «Факела» отличились Аксель Гнапи (9 минута) и Вячеслав Якимов (87). В составе «Сочи» забили Михаил Игнатов (5) и Захар Федоров (19).

После 21 тура Первой лиги российского чемпионата «Факел» лидирует в турнирной таблице с 48 очками. Матч 22 тура воронежский клуб проведет 27 февраля — примет дома екатеринбургский «Урал».

31 января «Факел» сыграл с ФК «Графичар» из Сербии и ФК «Слога» из Боснии и Герцеговины. Обе встречи завершились с ничейным счетом 1:1

Юрий Голубь