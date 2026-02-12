Суд аннулировал контракты по подготовке к ремонту трамвайных путей в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области по иску прокуратуры признал недействительными два контракта на разработку проекта и сметы для капитального ремонта трамвайных путей и организации дорожного движения на время работ в столице региона. Общая стоимость сделок составила более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, контракты в 2022 году заключили ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». Стоимость договора на разработку проекта ремонта составила 5,2 млн руб., а организации движения на время работ — 819 тыс. руб.

«Прокуратурой области выявлены факты намеренного „дробления“ заказчиком единой закупки с целью минования конкурентных процедур и

заключения нескольких контрактов с единственным подрядчиком»,— отметили в прокуратуре. По их данным, заказчик лишил возможности другие компании поучаствовать в закупках.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал контракты ничтожными. Теперь ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» должен вернуть заказчику более 6 млн руб.

Ольга Воробьева