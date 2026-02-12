На 4,5 года осудили замглавы Кировского района Новосибирска за взятки

Дзержинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина. Его признали виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 2,7 млн руб., сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела с декабря 2019-го по май 2021 года получил от физлиц более 500 тыс. руб. За вознаграждение, установили правоохранители, он помог им незаконно вывезти и демонтировать металлические гаражи и погреба на территории Кировского района.

Как писал «Ъ-Сибирь», Александр Шишкин был задержан в апреле 2023 года. Тогда же Кировский райсуд по требованию прокуратуры отстранил его от занимаемой должности замглавы района.

Александра Стрелкова