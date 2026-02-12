В Удмуртии продлили срок задержания обвиняемому в покушении на теракт

Ранее задержанному по обвинению в покушении на теракт в отделе полиции 57-летнему жителю Можги продлили срок нахождения под стражей три месяца, до 1 мая (ст. 30, ст. 222.1, до восьми лет лишения свободы). Как уточнила объединенная пресс-служба судов Удмуртии, задержан он был 2 декабря 2025 года, и Первомайский райсуд отправил его под стражу на два месяца. Позднее судебная инстанция продлила срок задержания, однако защитник обвиняемого с решением суда не согласился. Уголовная коллегия Верховного суда региона после рассмотрения его апелляции оставила решение в силе.

По версии следствия, к декабрю 2025 года обвиняемый подготовился к теракту. Он отыскал компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство, что хранил в гараже в Можге, и приобрел боеприпасы к огнестрельному оружию, ручные гранаты и пистолет Макарова.

Свои действия обвиняемый не довел до конца из-за задержания сотрудниками регионального УФСБ. Вину он не признал. Ранее его судили за аналогичные составы преступлений с покушением на убийство двух и более лиц, включая незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Владислав Галичанин