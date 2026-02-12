Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Удмуртии предотвращен теракт в отделе полиции

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии, задержав 57-летнего ранее судимого россиянина. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ФСБ, фигурант планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

В гараже задержанного было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство и средства поражения, предназначенные для совершения диверсионно-террористического акта.

Анастасия Лопатина