В Удмуртии предотвращен теракт в отделе полиции

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Удмуртии, задержав 57-летнего ранее судимого россиянина. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ФСБ, фигурант планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

В гараже задержанного было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство и средства поражения, предназначенные для совершения диверсионно-террористического акта.

Анастасия Лопатина