Судебные приставы в Ростовской области в 2025 году взыскали 21 млрд рублей

Федеральная служба судебных приставов в Ростовской области по итогам 2025 года взыскала более 21 млрд руб. долгов и перечислила в федеральный бюджет 3,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, за 2025 год служба взыскала более 1 млрд руб. налоговых платежей, а также 1,6 млрд руб. (в 2024 году – 1,2 млрд руб.). Кроме того, приставы взыскали более 86 млн руб. задолженности по заработной плате.

В сообщении отмечается, в 2025 году участникам спецоперации приостановили около 17 тыс. исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 1,6 млрд руб. и прекратили около 14 тыс. производств на сумму 1,2 млрд руб.

Константин Соловьев