Глава «Атома» Ананьев заявил о снижении платежеспособного спроса на новостройки

Платежеспособный спрос на новостройки сокращается, а качество строящегося жилья не всегда остается на высоком уровне, заявил глава строительного холдинга «Атом» Валерий Ананьев на заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). По его словам, в городе нужно возродить практику экспертного обсуждения знаковых проектов в рамках градостроительного совета, созданного на уровне города или области. Ранее градсовет работал при администрации Екатеринбурга.

«В условиях усилившейся конкуренции нам важно не допустить снижения высоких стандартов строительства, принятых в Екатеринбурге. Когда в городе работало 10 крупных застройщиков, об этом было легче договориться. Сейчас застройщиков 100, и новые игроки зачастую снижают заданную в Екатеринбурге высокую планку качества. Наша задача как профессионального сообщества – не допускать появления объектов, не обеспеченных необходимой инфраструктурой, обладающих спорной архитектурной ценностью, которые конкурируют исключительно за счет низкой цены»,– сказал господин Ананьев. Он также напомнил, что на сегодняшний день в строительстве находится рекордный объем жилья. Как писал «Ъ-Урал», на конец 2025 года в стройке находилось 5,46 млн кв. м.

В ходе заседания также были рассмотрены ключевые проблемы, выявленные в ходе ежегодного опроса застройщиков. Среди них — необходимость создания открытой карты санитарно-защитных зон, доступной для всех пользователей земельных участков. Участники подчеркнули, что существующие зоны часто не соответствуют реальному использованию земель, но ограничивают право собственников на ведение хозяйственной деятельности.

Также было предложено внести корректировку в закон о защите прав потребителей – по аналогии с теми, что уже внесены в закон о долевом участии 214-ФЗ и направлены на снижение потребительского экстремизма. Это связано с тем, что часть жилья продается после ввода в эксплуатацию по договорам купли-продажи, а не договорам долевого участия. Предложения касаются снижения предельных размеров неустойки.

Мария Игнатова