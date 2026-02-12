Родственники Бориса Рыжего заявили о «краже авторских прав» театром на Таганке

Родственники поэта Бориса Рыжего заявили, что Театр на Таганке украл авторские права на его произведения и распространил клевету на наследников. Ранее театр исключил его стихи из постановки «Рыжий. Я всех любил. Без дураков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр на Таганке в Москве

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Театр на Таганке в Москве

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Спектакль был создан и выпущен без единого согласования с правообладателями – женой и матерью поэта. Это грубейшее нарушение закона»,— заявили представители Бориса Рыжего.

Родственники поэта заявили, что регулярно передают права на произведения некоммерческим культурным проектам, образовательным инициативам, постановкам, при этом Театр на Таганке зарабатывает на продаже билетов на спектакль. Они опровергли заявления театра, сообщив, что с родственниками не связывались, а своего согласия на выручки 3% они не давали.

Правообладатели заметили, что представители театра разгласили условия сотрудничества родственников с другим театром — «Мастерской Петра Фоменко», что они также считают недопустимым. При этом, по словам родственников Бориса Рыжего, юрист театра ранее заявлял, что «режиссер или драматург заверил руководство, что вопрос с правообладателями урегулирован, а театр поверил на слово и не стал проверять», но позднее от этой позиции отказались.

Ранее стало известно, что родственники Бориса Рыжего направили театру досудебную претензию с требованием выплатить 3,5 млн руб. за прошедшие показы спектакля и по 12% от валовой выручки с каждого последующего показа по отдельности. В театре заявили, что стихотворения представляют лишь 5% текста от постановки, а почему сумма претензии именно такая — не ясно.

Анна Капустина