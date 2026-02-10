Театр на Таганке исключил из постановки стихи уральского поэта Бориса Рыжего

Московский Театр на Таганке исключил стихи екатеринбургского поэта Бориса Рыжего из спектакля «Рыжий. Я всех любил. Без дураков». «Это связано с вопросами, касающимися авторских прав, и уточнения правового статуса использования текстов»,— сообщили представители театра в своем Telegram-канале.

Как рассказала ТАСС директор театра Ирина Апексимова, наследники поэта направили театру досудебную претензию с требованием выплатить 3,5 млн руб. за прошедшие показы спектакля и по 12% от валовой выручки с каждого последующего показа по отдельности. «На чем основана такая сумма — непонятно. В случае, если мы продолжим играть постановку без их разрешения, они хотят взыскать 5 млн руб. через суд»,— сказала Ирина Апексимова.

Поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Свердловск, в район Вторчемет. С 13 лет начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Покончил с собой в 2001 году. Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.

По ее словам, Театр на Таганке пытался связаться с наследниками Бориса Рыжего еще на момент задумки спектакля, однако ответа не последовало. В октябре в театр поступило сообщение от сестры поэта. После переговоров стороны договорились о выплате 3% от валового сбора за показы спектакля. Но потом наследники изменили свои условия.

Она пояснила, что наследники получают 8% от показов спектакля «Рыжий» в «Мастерской Петра Фоменко». «Вероятно, неоправданные ожидания — оттуда. Тут еще важно понимать, что у "Фоменок" почти весь спектакль состоит из стихотворений Рыжего»,— рассказывает директор.

Также, по словам директора театра, наследники потребовали прекратить использовать фото поэта и снять спектакль. «В этом нет логики: они требуют 12% отчислений за будущие показы и одновременно хотят полностью запретить спектакль», — добавила она.

В настоящий момент стороны пытаются урегулировать ситуацию. «Если наследники все же решат судиться — будем судиться»,— заявила госпожа Апексимова.

Режиссер Эдгар Закарян рассказал, что в пьесе авторству Бориса Рыжего принадлежат около 5% текста — это семь стихотворений и фрагмент из «Роттердамского дневника».

В пресс-службе театра заявили, что показы спектакля состоятся 1 марта и 12 апреля. В ближайшее время будет опубликован перечень стихотворений, временно исключенных из постановки.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на благоустройство сквера Бориса Рыжего на ул. Титова в Екатеринбурге планируют направить 17 млн руб.

