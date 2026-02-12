В Швейцарии пройдет референдум по вопросу об ограничении населения

Правительство Швейцарии объявило, что в этом году в стране пройдет референдум по предложению ограничить ее население 10 млн человек. Этот вопрос внесен на референдум по инициативе консервативной Швейцарской народной партии (ШНП). Референдум «Нет 10-миллионной Швейцарии» пройдет 14 июня 2026 года.

ШНП, члены которой занимают 31% мест в нижней палате швейцарского Федерального собрания, продвигает эту идею уже более двух лет. Другие швейцарские партии не поддерживают инициативу. Согласно плану ШНП, при превышении порога в 9,5 млн до 2050 года в силу должны вступать жесткие антииммиграционные меры. Среди них — временный запрет на воссоединение семей, ограничение приема беженцев и пересмотр международных соглашений, способствующих притоку иммигрантов.

Сейчас население Швейцарии составляет около 9 млн человек. С 2000 года оно увеличилось примерно на 2 млн, в основном за счет иммиграции.

Яна Рождественская