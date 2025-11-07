Швейцарские правые хотят ограничить население 10 млн человек

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП) подготовила предложение, в соответствии с которым население страны должно быть ограничено 10 млн человек. В соответствии с планом ШНП при превышении порога в 9,5 млн до 2050 года в силу должны вступать жесткие антииммиграционные меры. Они включают в себя временный запрет на воссоединение семей, ограничение приема беженцев и пересмотр международных соглашений, способствующих притоку иммигрантов

У ШНП 31% мест в нижней палате швейцарского Федерального собрания. Другие партии не поддержали предложение, которое ШНП продвигает уже около двух лет. Парламентский комитет по вопросам государственной политики также отрицательно высказался об инициативе. ШНП призывает провести референдум по этому вопросу. Как пишет The Times, если партии удастся продвинуть эту инициативу, референдум может пройти уже в 2026 году, однако решение об этом пока не принято.

Сейчас население Швейцарии составляет около 9 млн человек. С 2000 года оно увеличилось примерно на 2 млн, в основном за счет иммиграции.

Яна Рождественская