Суд оштрафовал ростовскую аптеку за отсутствие обязательных препаратов
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку после проверки Росздравнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты провели внеплановую проверку по индикаторам риска в одной из ростовских аптек. Инспекция установила, что в торговой точке отсутствовали 16 наименований препаратов, входящих в минимальный ассортимент. Помимо этого, инспекторы зафиксировали нарушения при отпуске медикаментов, пользующихся спросом у наркозависимых. В частности, рецепт был выдан одним медучреждением, а заверен печатью другого.
Аптека привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий). Сумма штрафа, как следует из постановления, составляет 4 тыс. руб.