Суд оштрафовал ростовскую аптеку за отсутствие обязательных препаратов

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку после проверки Росздравнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты провели внеплановую проверку по индикаторам риска в одной из ростовских аптек. Инспекция установила, что в торговой точке отсутствовали 16 наименований препаратов, входящих в минимальный ассортимент. Помимо этого, инспекторы зафиксировали нарушения при отпуске медикаментов, пользующихся спросом у наркозависимых. В частности, рецепт был выдан одним медучреждением, а заверен печатью другого.

Аптека привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий). Сумма штрафа, как следует из постановления, составляет 4 тыс. руб.

Константин Соловьев