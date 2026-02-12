За взяточничество перед судом предстанет экс-глава департамента Омской области

В Омске завершили расследование уголовного дела бывшего руководителя департамента финансово-экономического обеспечения минтруда и соцразвития региона, которой предъявлено обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Дело насчитывает три эпизода, сумма инкриминируемых экс-чиновнице взяток составляет 325 тыс. руб., сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, глава департамента с января 2022-го по июль 2024 года получила взятки деньгами, имуществом и услугами от директоров подведомственных учреждений за содействие при решении вопросов финансирования.

С целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 5 млн руб.

Илья Николаев