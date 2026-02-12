Мечты выше гор: всесезонный курорт «Манжерок» подарил детям региона незабываемый полет на вертолете

Праздничная суета позади, но для всесезонного курорта «Манжерок» время добрых дел и исполнения детских желаний не заканчивается никогда. Ярким подтверждением этому стал особенный подарок для двух девочек из Республики Алтай – полет на вертолете, который они запомнят на всю жизнь.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Исполнение этой заветной мечты стало возможным благодаря участию детей в благотворительной акции «Елка желаний» и проекте «Манжерок – детям Героев!». Восьмилетняя Аселя Карабашева, дочь Героя России Айдара Карабашева, и Василина Калачикова смогли увидеть родные просторы с высоты птичьего полета.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Сегодняшний день из обычного превратился в удивительный! Я летела, как птица. Видела Катунь удивительного зеленого цвета, видела отель и людей, которые спускаются с горы», – поделилась своими эмоциями дочь Героя России Аселя Карабашева.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Вместе с мамами девочки поднялись в небо над курортом, пролетели вдоль живописного русла реки Катунь и полюбовались заснеженными горными склонами с невероятного ракурса. Для Василины это была заветная мечта, которую она даже загадывала Деду Морозу.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Моя дочь всегда мечтала полетать на вертолете. Даже загадывала это желание Деду Морозу. Думали, уж не суждено сбыться этому желанию, но неожиданно позвонили и пригласили полетать! Мы очень благодарны курорту «Манжерок» за такую возможность и реализацию мечты!», – сказала мама Василины, Марина Калачикова.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Организовать это незабываемое приключение помогла авиакомпания «Ирбис», предоставившая воздушное судно и профессионального пилота.

«В поддержку социальных инициатив курорта “Манжерок” авиакомпания «Ирбис» организовала полет для детей из Республики Алтай, чтобы они увидели свою Родину с высоты птичьего полета», – отметила заместитель генерального директора авиакомпании Оксана Янцен.

Этот полет стал частью масштабной благотворительной работы курорта. Совсем недавно, в преддверии праздников, более 1100 детей Республики Алтай из разных социальных категорий получили подарки. Особое внимание было уделено детям погибших участников специальной военной операции, для которых были подготовлены современные высокотехнологичные подарки.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Для курорта Сбера «Манжерок» забота о подрастающем поколении и поддержка семей социальной категории – не разовые акции. Только за прошлый год на поддержку региона курорт направил больше ста миллионов рублей. А всего за последние годы — почти полмиллиарда.

Всесезонный курорт «Манжерок» – одна из ведущих туристических площадок Республики Алтай, известная не только уникальными природными ландшафтами и современной инфраструктурой, но и активной социальной позицией. Курорт реализует ряд благотворительных программ, направленных на поддержку детей, семей и развитие региона.