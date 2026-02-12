МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тыс. барр. в сутки. По сравнению с прошлым годом спрос вырастет на 850 тыс. барр. в сутки, до 104,87 млн барр. в сутки. Это следует из февральского отчета МЭА. Его содержание приводит ТАСС.

МЭА скорректировало прогноз по мировому предложению нефти и сократило его на 100 тыс. б/с. Этот показатель в мире в 2026 году увеличится на 2,4 млн б/с — до 108,6 млн б/с. В январе предложение нефти на рынке сократилось на 1,2 млн б/с по сравнению с показателем декабря. Оно составило 106,6 млн б/c.

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в январе составил 7,5 млн б/с, что на 1,19% меньше, чем в декабре. При этом доходы России от экспорта выросли до $11,11 млрд: доходы от поставок нефти сократились (- $210 млн), а от нефтепродуктов — выросли (+ $330 млн). По данным агентства, Индия в январе сократила импорт российской нефти на 100 тыс. б/с и снизила объем закупок до 1,1 млн б/с. По сравнению с январем 2025 года доходы России от нефтеэкспорта упали на $4,6 млрд.