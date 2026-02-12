«Отсутствие сборной России, конечно, вносит свои коррективы»
Владимир Осипов — о хоккее на Олимпиаде
На Олимпийских играх в Италии стартовал мужской хоккейный турнир. В первых матчах сборная Финляндии неожиданно уступила Словакии (1:4), а шведы взяли верх над итальянцами (5:2). Российские спортсмены 11 февраля в турнирах не участвовали, но будут бороться за медали 12 февраля. За развитием событий на играх следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: David W Cerny / Reuters
Хоккей на Олимпиаде всегда считался одним из самых зрелищных и важных дисциплин. Отсутствие сборной России, конечно, вносит свои коррективы. Ведь в Италию впервые за 12 лет приехали игроки НХЛ, так что наша команда во главе с Александром Овечкиным точно добавила бы огня всему происходящему. Но даже без российской команды на хоккейный олимпийский турнир стоит обратить внимание, уверен комментатор ОТК Денис Казанский: «Здесь мы будем наблюдать абсолютное искусство. Для меня хоккей на Олимпийских играх с участием НХЛ выходит за рамки игры. Топ-4 плюс чехи и, может быть, в какой-то мере словаки — величайшее искусство. Нет никаких сомнений, что Канада и Америка нам покажут выдающуюся игру».
12 февраля в мужском хоккее в дело вступают канадцы и американцы. Сборная Канады сыграет с Чехией, матч начнется в 18:40. А команда США сойдется с Латвией, первое вбрасывание в этой встрече запланировано на 23:10. Что касается российских спортсменов, то за медалями сегодня еще раз попробует побороться лыжница из нашей страны Дарья Непряева. Она побежит в индивидуальной гонке с раздельного старта на 10 км. Старт — в 15:00. После двух подряд неудач в скиатлоне и спринте подвигов от нее не ждут, но Даша точно будет стараться:
«В будущем я хочу стать универсалом и бегать и дистанции, и спринт. Но в первую очередь нужно добавлять в силе».
Также сегодня появятся на дистанции российские представители шорт-трека — Иван Посашков и Алена Крылова. Алена попробует свои силы на дистанции 500 м, а Иван побежит 1000 м. Но здесь подарить медали нам может только чудо, так что тут чисто олимпийский принцип — главное не победа, а участие. Иван Посашков это даже не скрывает: «Нужно получить удовольствие от забега. Всем тяжело, всем трудно, все в одинаковых условиях. Олимпиада — это большой праздник спорта».
И все же, кто знает, вдруг мы все-таки дождемся на этой Олимпиаде настоящей сенсации. Дождались же этого болгарские болельщики. В женской биатлонной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами что-то невероятное сотворила молодая болгарская спортсменка Лора Христова. Она прошла дистанцию без единого промаха и взяла бронзу, хотя до этого момента о ней мало кто знал. Да, она пропустила вперед двух француженок — золото взяла великолепная Жюли Симон. Но обошла многих звезд — Доротею Вирер, Франциску Пройс, Лизу Витоцци — список длинный. Именно на Олимпиадах такое бывает нередко, уверен российский биатлонист Сергей Рожков:
«К Олимпиаде можно как угодно готовиться, но случайностей там бывает больше, чем на чемпионатах мира».
Так что стоит посмотреть даже женский супергигант, который стартует 12 февраля в 13:30, ведь там среди лучших горнолыжниц планеты будет и россиянка Юлия Плешкова.