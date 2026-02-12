На Олимпийских играх в Италии стартовал мужской хоккейный турнир. В первых матчах сборная Финляндии неожиданно уступила Словакии (1:4), а шведы взяли верх над итальянцами (5:2). Российские спортсмены 11 февраля в турнирах не участвовали, но будут бороться за медали 12 февраля. За развитием событий на играх следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

Хоккей на Олимпиаде всегда считался одним из самых зрелищных и важных дисциплин. Отсутствие сборной России, конечно, вносит свои коррективы. Ведь в Италию впервые за 12 лет приехали игроки НХЛ, так что наша команда во главе с Александром Овечкиным точно добавила бы огня всему происходящему. Но даже без российской команды на хоккейный олимпийский турнир стоит обратить внимание, уверен комментатор ОТК Денис Казанский: «Здесь мы будем наблюдать абсолютное искусство. Для меня хоккей на Олимпийских играх с участием НХЛ выходит за рамки игры. Топ-4 плюс чехи и, может быть, в какой-то мере словаки — величайшее искусство. Нет никаких сомнений, что Канада и Америка нам покажут выдающуюся игру».

12 февраля в мужском хоккее в дело вступают канадцы и американцы. Сборная Канады сыграет с Чехией, матч начнется в 18:40. А команда США сойдется с Латвией, первое вбрасывание в этой встрече запланировано на 23:10. Что касается российских спортсменов, то за медалями сегодня еще раз попробует побороться лыжница из нашей страны Дарья Непряева. Она побежит в индивидуальной гонке с раздельного старта на 10 км. Старт — в 15:00. После двух подряд неудач в скиатлоне и спринте подвигов от нее не ждут, но Даша точно будет стараться:

«В будущем я хочу стать универсалом и бегать и дистанции, и спринт. Но в первую очередь нужно добавлять в силе».

Также сегодня появятся на дистанции российские представители шорт-трека — Иван Посашков и Алена Крылова. Алена попробует свои силы на дистанции 500 м, а Иван побежит 1000 м. Но здесь подарить медали нам может только чудо, так что тут чисто олимпийский принцип — главное не победа, а участие. Иван Посашков это даже не скрывает: «Нужно получить удовольствие от забега. Всем тяжело, всем трудно, все в одинаковых условиях. Олимпиада — это большой праздник спорта».

И все же, кто знает, вдруг мы все-таки дождемся на этой Олимпиаде настоящей сенсации. Дождались же этого болгарские болельщики. В женской биатлонной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами что-то невероятное сотворила молодая болгарская спортсменка Лора Христова. Она прошла дистанцию без единого промаха и взяла бронзу, хотя до этого момента о ней мало кто знал. Да, она пропустила вперед двух француженок — золото взяла великолепная Жюли Симон. Но обошла многих звезд — Доротею Вирер, Франциску Пройс, Лизу Витоцци — список длинный. Именно на Олимпиадах такое бывает нередко, уверен российский биатлонист Сергей Рожков:

«К Олимпиаде можно как угодно готовиться, но случайностей там бывает больше, чем на чемпионатах мира».

Так что стоит посмотреть даже женский супергигант, который стартует 12 февраля в 13:30, ведь там среди лучших горнолыжниц планеты будет и россиянка Юлия Плешкова.

Владимир Осипов