«Самарская сетевая компания» заявила о планах инвестировать в регион 25,6 млрд рублей

АО «Самарская сетевая компания» планирует инвестировать в модернизацию региональной энергетической системы 25,6 млрд руб., сообщили в компании. Инвестиционную программу «ССК» на 2025-2029 годы утвердило министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

В летнюю кампанию 2026 года в «ССК» планируют заменить изношенные кабельные линии, проложенные в Самаре десятки лет назад, в том числе во времена строительства Безымянского промышленного узла.

«Эти энергообъекты являются собственностью муниципалитета Самары и обслуживаются АО "ССК" в Самаре по договору аренды. Планируемый объем вложений в реконструкцию самарской муниципальной кабельной сети со стороны "Самарской сетевой компании" в 2026 году должен составить около 1,5 млрд руб. Также в Самаре планируется реконструкция подстанции 35 кВ "Станкозаводская" и модернизация подстанции 110 кВ "Южный Город". А в целом в ремонты, строительство и модернизацию энергообъектов в Самарской области "Самарской сетевой компанией» будет вложено в 2026 году около 7,9 млрд руб.",— говорится в сообщении организации.

Предыдущая инвестиционная программа «ССК» была отменена решением арбитражного суда в ноябре прошлого года. Незадолго до этого Михаил Смирнов, занимавший тогда пост председателя областного правительства, заявил, что в инвестиционных программах компании строительные расценки завышены на миллиарды рублей.

В «ССК» сообщили, что в прошлом году, несмотря на отмену инвестпрограммы, реконструировали 555 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 304 трансформаторных подстанций.