В ССК не смогли оспорить отказ властей региона в утверждении инвестпрограммы

Арбитражный суд Самарской области отказал АО «Самарская сетевая компания» (ССК) в иске против регионального министерства энергетики и ЖКХ. Организация пыталась оспорить отказ министерства утвердить инвестиционную программу на 2024-2029 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

В деле также участвовало ПАО «Россети Волга» в качестве третьего лица, не заявляющего требований. Суд решил, что действия регионального ведомства законны, и полностью отклонил иск.

В ноябре прошлого года глава правительства Самарской области Михаил Смирнов сообщал, что в 2021-2023 годах были отменены приказы об утверждении инвестпрограммы ССК. По его данным, завышение строительных расценок за этот период составило около 5 млрд руб. Электросетевой организации также было отказано в утверждении инвестиционной программы на 2025-2026 годы, которая сформирована с таким же принципом завышения расценок.

Андрей Сазонов