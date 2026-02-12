Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Задержан соучастник стрелявшего в техникуме Анапы студента

Задержан одногруппник студента, устроившего стрельбу в техникуме в Анапе. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушении на убийство, сообщил краевой СКР. По его данным, подозреваемый «различными способами, в том числе путем провокации», склонял студента к преступлению. Молодой человек признал вину.

Согласно пресс-релизу СКР, студент еще в ноябре 2025 года сообщил одногруппнику о планах напасть на учебное учреждение «с целью убийства работников и учащихся техникума». Ружье он украл у родственника. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК).

Нападение произошло 11 февраля. Погиб охранник, еще два человека получили ранения. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести. По данным местных сообществ, студент техникума якобы конфликтовал с руководством учебного заведения из-за своей неуспеваемости.

Подробности — в материале «Ъ» «Студенческий налет».

Нападение на техникум в Анапе

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

