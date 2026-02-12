Задержан соучастник стрелявшего в техникуме Анапы студента

Задержан одногруппник студента, устроившего стрельбу в техникуме в Анапе. Его подозревают в подстрекательстве к совершению убийства и покушении на убийство, сообщил краевой СКР. По его данным, подозреваемый «различными способами, в том числе путем провокации», склонял студента к преступлению. Молодой человек признал вину.

Согласно пресс-релизу СКР, студент еще в ноябре 2025 года сообщил одногруппнику о планах напасть на учебное учреждение «с целью убийства работников и учащихся техникума». Ружье он украл у родственника. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК).

Нападение произошло 11 февраля. Погиб охранник, еще два человека получили ранения. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести. По данным местных сообществ, студент техникума якобы конфликтовал с руководством учебного заведения из-за своей неуспеваемости.

