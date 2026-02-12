Саакашвили назвал позорным состав олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный за злостное использование служебных полномочий, назвал «абсолютно позорным» состав олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию. По его словам, «из восьми спортсменов шесть — россияне, либо выходцы из российского спорта».
В соцсети X бывший грузинский президент отметил, что на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане государственный флаг Грузии несла Диана Дэвис — дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Михаил Саакашвили обратился к мировой общественности с призывом «не воспринимать эту сборную представителем Грузии», а грузинам посоветовал «отмежеваться от теневой сборной России». «Это не грузинская сборная», — заключил он.
В ходе зимних Олимпийских игр в Италии, за сборную Грузии по фигурному катанию выступали в том числе Глеб Смолкин, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина, Ника Егадзе и Лука Берулава. Все они — воспитанники российской школы фигурного катания. Большинство тренировались под руководством Этери Тутберидзе. По итогам командных соревнований сборная кавказской страны впервые в истории вышла в финал, а затем заняла четвертое место.