Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный за злостное использование служебных полномочий, назвал «абсолютно позорным» состав олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию. По его словам, «из восьми спортсменов шесть — россияне, либо выходцы из российского спорта».

В соцсети X бывший грузинский президент отметил, что на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане государственный флаг Грузии несла Диана Дэвис — дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Михаил Саакашвили обратился к мировой общественности с призывом «не воспринимать эту сборную представителем Грузии», а грузинам посоветовал «отмежеваться от теневой сборной России». «Это не грузинская сборная», — заключил он.

В ходе зимних Олимпийских игр в Италии, за сборную Грузии по фигурному катанию выступали в том числе Глеб Смолкин, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина, Ника Егадзе и Лука Берулава. Все они — воспитанники российской школы фигурного катания. Большинство тренировались под руководством Этери Тутберидзе. По итогам командных соревнований сборная кавказской страны впервые в истории вышла в финал, а затем заняла четвертое место.

Георгий Двали, Тбилиси