В Мичуринске после атаки БПЛА отменили занятия в школах

Учебные занятия в школах Мичуринска Тамбовской области отменены 12 февраля в связи с ночной атакой беспилотников. Об этом сообщил глава города Максим Харников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время атаки ВСУ на Мичуринск достаточно серьезно пострадали учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа

Фото: t.me / PervyshovEA

В администрации города уточнили, что в связи с перекрытием дорог временно изменена схема движения общественного транспорта по маршрутам № 2, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 90 и 150.

По словам господина Харнникова, на месте поврежденных объектов инфраструктуры работают оперативные и специальные службы. Он также предупредил о сохраняющейся угрозе применения дронов и призвал горожан соблюдать меры безопасности, а также воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями атак и работой ПВО.

В ночь на 12 февраля вследствие атак беспилотников ВСУ в городе Мичуринске Тамбовской области загорелись мастерские в учебном корпусе Промышленно-технологического колледжа. Также возник пожар в магазине «Магнит» — известно о двух пострадавших. Пожар в колледже ликвидирован, пострадавших нет. Проживающих в общежитии студентов эвакуировали в детскую больницу. Также в Мичуринске повреждено несколько зданий.

Ульяна Ларионова