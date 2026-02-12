Из-за атак БПЛА в Тамбовской области загорелся колледж и пострадали два человека

В ночь на 12 февраля вследствие атак беспилотников ВСУ в городе Мичуринске Тамбовской области загорелись мастерские в учебном корпусе Промышленно-технологического колледжа. Также возник пожар в магазине «Магнит» — известно о двух пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Первышов.

По словам главы региона, пожар в колледже ликвидирован, пострадавших нет. Проживающих в общежитии студентов эвакуировали в детскую больницу. Также в Мичуринске повреждено несколько зданий. Областная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан после атак БПЛА на город.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 106 беспилотников, включая 59 над Черноземьем. 24 дрона ликвидировали над Белгородской областью, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской, два — над Липецкой, один — над Курской.

Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. Он пояснил, что 19 беспилотников были уничтожены над тремя районами и четырьмя городами региона. Никто не пострадал, но в одном из городов обломки сбитого БПЛА повредили крышу сарая и автомобиль.

Власти Белгородской, Курской и Липецкой областей пока не прокомментировали ночные атаки.

UPD: тамбовский губернатор заявил, что в результате атак были повреждены окна и крыши нескольких жилых домов, в том числе многоквартирных. «Магнит семейный» и Промышленно-технологический колледж получили «серьезные» повреждения.

Кабира Гасанова