Ижевское оборонное предприятие Zala сможет экспортировать дроны

Ижевский производитель БПЛА Zala получил разрешение на международный экспорт разведывательно-ударного комплекса (РУК) «Ланцет-Э». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В 2024 году компания получила рекламный паспорт на РУК “Ланцет-Э”. Это позволило открыто демонстрировать комплекс на зарубежных выставках <...> Особый интерес к российским беспилотным системам <...> традиционно проявляют государства региона Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки»,— говорится в сообщении.

В состав комплекса входят разведывательный БПЛА Zala Z-16Э и барражирующие боеприпасы (патрулируют местность и пикируют на врага, самоуничтожаясь) — «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК».

Напомним, ранее ижевское предприятие заключило контракты на поставку дронов на объекты ТЭК в Западной Сибири. Для аэросъемки будет использоваться модернизированный беспилотный комплекс Zala T-16.

