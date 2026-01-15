Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ижевский производитель БПЛА заключил новые контракты на мониторинг объектов ТЭК

Ижевское предприятие по производству беспилотников Zala заключило новые контракты на аэросъемку нефтегазовой инфраструктуры в Западной Сибири и Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба ZALA

«Компания заключила новые контракты на комплексный воздушный мониторинг объектов на месторождении в Западной Сибири. Общий объем работ в регионе до конца 2027 года превысит 48 тыс. км»,— говорится в сообщении.

В Оренбургской и Самарской областях началась реализация трехлетнего проекта (до 2028 года включительно) по мониторингу объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Ежегодный объем работ — 107 тыс. км трубопроводов.

Для аэросъемки будет использоваться модернизированный беспилотный комплекс Zala T-16. По данным сайта предприятия, он предназначен для проведения авиамониторинга линейных объектов и инфраструктуры предприятий добывающей промышленности. БПЛА оснащен тепловизором, функционирует бортовой ИИ. Дальность действия — более 75 км. Дрон может находится в небе около 4 часов. Максимальный взлетный вес — 12 кг.

Напомним, ранее беспилотники Zala взяли на вооружение ГУ МЧС по Курской области. В конце декабря дроны предприятия были поставлены на Антарктиду для участия в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный».