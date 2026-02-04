Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть купола отстойника обвалилась на Нижегородской станции аэрации

На Нижегородской станции аэрации (НСА) обвалилась часть купола усреднителя-регулятора на первичном отстойнике. По данным АО «Объединенный коммунальный оператор», это произошло во время пусконаладочных работ, которые проходят в рамках реконструкции НСА.

Сама станция работает в штатном режиме. Пусконаладочные работы продолжаются по графику.

Подрядная организация ФАУ «Роскапстрой» устраняет последствия обрушения и проводит комиссионное обследование конструкций для выполнения необходимых ремонтных работ.

Андрей Репин