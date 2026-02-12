Ракету «Протон-М» с метеорологическим спутником запустили с Байконура

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5 стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Пуск состоялся около 11:52 мск.

«Электро-Л» № 5 разработало НПО «Лавочкина». Спутник используется для круглосуточного мониторинга погоды и отслеживания сигналов бедствия от аварийных радиобуев международной системы КОСПАС-САРСАТ. Пуск «Протон-М» стал 430-м для ракет этого вида и первым за почти три года. Последний старт такой ракеты состоялся в марте 2023 года.

Изначально старт был запланирован на 15 декабря. 12 декабря ракету со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол в вертикальном положении. 14 декабря «Роскосмос» сообщил, что запуск перенесен для устранения «локального несоответствия» в разгонном блоке.