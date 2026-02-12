В честь ученого Томского госуниверситета назван новый вид тропических бабочек

Международная команда энтомологов описала несколько новых видов тропических бабочек. Один из них назван в честь профессора Томского государственного университета (ТГУ) Феликса Тарасенко. В ТГУ отметили, что эта бабочка из рода Metarbelidae, которая обитает в Юго-Восточной Азии, Африке и южной части Аравийского полуострова.

«Один из видов был из Танзании. В этой стране в университете Дар-эс-Салама когда-то преподавал ученый ТГУ Феликс Петрович Тарасенко. Это мой дядя, который оказал на меня большое влияние. В его честь новый вид получил название Hermannstaudiella felixtarasenkoi sp. n.»,— рассказал ученый Биологического института ТГУ, директор института X-BIO ТюмГУ Роман Яковлев.

Новый вид бабочек был обнаружен в ходе ревизии крупнейших энтомологических коллекций в музеях мира и частных собраниях. По словам господина Яковлева, группа бабочек семейства Metarbelidae остается малоизученной. Известно, что гусеницы этого вида развиваются внутри древесины, прогрызая ходы, что делает их серьезными вредителями.

Феликс Тарасенко (1932–2021) — крупный российский математик, один из основоположников отечественной школы системного анализа. Специализировался на разработке методов исследования сложных систем, которые невозможно описать простыми формулами. Работал в Танзании, США, был советником в ЮНЕСКО. Феликс Тарасенко основал в ТГУ первую в СССР кафедру теоретической кибернетики.

Михаил Кичанов