Соратника Балицкого обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрея Сигуту обвинили в получении взятки. Об этом сообщил региональный СКР.

По версии следствия, в январе 2024 года господин Сигута, занимая должность главы местного самоуправления, потребовал деньги у директора коммерческой организации за покровительство и содействие в использовании зданий, переданных организации ранее. С января 2024-го по декабрь 2025 года обвиняемый получал деньги от директора лично и через посредника. Общая сумма переданных средств составила более 4,8 млн руб.

Андрей Сигута — соратник губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Как уточнили в СКР, господин Сигута и его посредник были задержаны правоохранительными органами при получении денег в 450 тыс. руб. в декабре прошлого года. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).