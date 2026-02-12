В Кузбассе директора обрушившегося дворца творчества осудили за халатность

Беловский горсуд Кузбасса вынес приговор в отношении директора дворца творчества детей имени А. П. Добробабиной в Белове, здание которого частично обрушилось в 2024 году. Ее признали виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по делу об обрушении и назначили 280 часов обязательных работ, сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, фигурантка дела, будучи директором учреждения, не организовала своевременное обследование здания профильными организациями. «Несмотря на наличие сквозных трещин в несущих конструкциях, она проигнорировала признаки аварийного состояния объекта»,— говорится в сообщении.

Глава дворца творчества распорядилась заделать повреждения в стенах строительной пеной, но не стала проводить капительный ремонт объекта, установили правоохранители. Это привело к тому, что 4 июле 2024 года часть здания обрушилась. Ущерб городскому бюджету следствием оценивается в 2,55 млн руб.

Александра Стрелкова