В Челябинске представителя таджикской диаспоры арестовали за передачу взятки

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу представителю таджикской диаспоры, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах. Его обвиняют в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Фигурант пробудет в СИЗО до 10 апреля 2026 года. По данным СК, 42-летний местный житель вечером 10 февраля на парковке одного из торговых комплексов через посредника передал начальнику отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области 200 тыс. руб. Взамен челябинец ожидал, что его 35-летней супруге помогут получить разрешение на въезд в страну. Тогда представителя диаспоры и задержали сотрудники УФСБ России по региону. Посредник во взяточничестве и должностное лицо являлись участниками операции по задержанию.

Виталина Ярховска